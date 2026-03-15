Бывшая невеста Лепса вышла на публику в свадебном платье

Бывшая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба появилась на публике в свадебном платье.

Аврора Киба приняла участие в показе новой коллекции бренда Solangel в Москве. Девушка вышла на подиум в белом свадебном платье с декольте и фатой в тон. Бывшей невесте Лепса уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж в естественных тонах.

© соцсети

5 февраля СМИ выяснили, что Аврора Киба и Григорий Лепс расстались еще в декабре 2025 года. Инсайдер рассказывал kp.ru, что на предпраздничных зимних мероприятиях Киба уже «флиртовала» с другими мужчинами, среди которых миллионер Влад Дубровский. Однако их общение не переросло в нечто большее.

Недавно Аврора Киба в новом реалити-шоу «Кибаленд» рассказала о причинах расставания с народным артистом России. Девушка заявила, что они с Лепсом не сошлись в ритмах, и пошутила, что могла бы стать для него донором крови.

«У нас с Гришкой просто полная совместимость по крови. Он просто попросил меня ходить рядом и быть его донором в случае чего», — посмеялась она.

