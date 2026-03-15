На фоне скандала в Пензе обнародован райдер певицы Славы

Слава (Анастасия Сланевская),невзирая на скандальную ситуацию с выходом на сцену в Пензе, за один концерт просит 3,5 миллиона рублей. Приезжает певица с командой в 12 человек – это подтанцовка, музыканты, помощники.

Также звезда требует суточные в размере 15 тысяч рублей для себя и по 5 тысяч на каждого члена команды. Трансфер осуществляется

на автомобиле Mercedes V-class с новыми подушками и одеялами, а водителю запрещено вступать в разговоре, останавливаться по нужде и пользоваться одеколоном, пишет super.

Не забыты и горячительные напитки: в гримерке Сланевской должны быть четыре бутылки вина (по две красного и белого), виски Chivas Regal и пачка сигарет.

Недавно российская певица Слава похвасталась роскошным аксессуаром за миллионы рублей. Это часы из коллекции La Strada швейцарского бренда Chopard. Стоимость данного изделия, выполненного из 18-каратного белого золота и оформленного бриллиантами, на сайте сети ювелирных магазинов Dunkin's Diamonds составляет 98 тысяч долларов (примерно 7,8 миллиона рублей).