Лорак заявила о примирении с Киркоровым

Каролина Куек (известная публике как Ани Лорак) призналась, что полгода не общалась с Филиппом Киркоровым из-за его выбора в шоу «Маска». Тогда народный артист РФ предпочел Севиль, что обидело Ани.

Как передает корреспондент NEWS.ru с Российской национальной музыкальной премии «Виктория», Лорак считает, что ничья в той ситуации была бы самым правильным решением.

Поп-король был прощен после того, как прислал цветы и извинения. Завершилось примирение ужином, сейчас артисты нормально общаются.

Ранее Виталий Бородин информировал, что активисты больше не имеют вопросов к Ани Лорак.

Общественный деятель отметил, что у певицы «железные нервы» в сравнении с многими другими эстрадными коллегами. Он также подчеркнул, что исполнительница достойно перенесла информационную перегрузку.