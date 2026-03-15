Билан пожаловался на фанатов-преследователей
Дима Билан на церемонии музыкальной премии Виктория, которая прошла 14 марта на Live Арена, признался, что очень устает из-за чрезмерного внимания поклонников. Певец рассказал, что вынужден появляться перед публикой под охраной помощников, потому что навязчивые фанаты сопровождают его на протяжении многих лет. Об этом информирует издание super.
При этом Билан отметил, что у него нет телохранителей – только помощники.
Перед премией Дима решил поговорить с преследователями.
«Я просто им говорю: „ вы же знаете, что есть такое понятие, как личное пространство, дистанция”. Нас в пандемические годы приучили к этому и теперь это в сознании и это хорошо. Мы культурно с вами развиваемся и это здорово. Вот если вспомнить, нулевые или десятые, ну как было попроще с этими делами», — констатировал исполнитель.
В феврале исполнитель рассказал, что исполнил свою мечту — купил дом у реки. По словам звезды, ему пришлось выставить на продажу два дома и взять кредит для особняка мечты. Он рассказал, что обустроил в своем новом жилье бассейн.