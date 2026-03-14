Продюсер раскрыл, сколько стоит вернуть Андрея Губина на сцену: сумма удивит

Андрей Губин, желающий вернуться на сцену, с трудом сможет воплотить в жизнь свою мечту, считает продюсер Евгений Морозов. Своё мнение он выразил в беседе с aif.ru.

«Вы же видели его лицо? С ним что‑то жуткое происходит. И он сам это осознаёт. Ему надо заходить с новым репертуаром. А новый репертуар продвинуть невозможно, если ты будешь петь старые песни», — уточнил продюсер.

Прежний репертуар Андрея, считает он, морально устарел: на стриминговых музыкальных площадках не слушают «два притопа, три прихлопа». Губину нужно будет придумать что‑то усложнённое. А для этого, говорит Евгений, необходимо как следует поработать в студии.

«…Сесть, записаться, подключить музыкантов. И это стоит денег. Сколько стоит перезапустить Андрея? Я думаю, минимум 60 миллионов рублей. А будут ли у него концерты, чтобы эти деньги вернуть? Вопрос. А возвращать надо», — высказался Морозов.

«Человек нездоров»: Бородина отреагировала на скандальное интервью Губина

По мнению продюсера, исполнитель хита «Мальчик‑бродяга» «психологически не готов к сцене». И его обаяние со временем стало отрицательным, на взгляд продюсера — аудитория это ощутит.