Ирина Безрукова раскрыла, как решает бытовые вопросы без мужчины

Актриса Ирина Безрукова давно привыкла справляться сама: развод с Сергеем Безруковым остался в прошлом, замуж она больше не вышла, но жизнь кипит. Пара лет назад артистка построила дом в Подмосковье и теперь с иронией рассказывает, как одной управляться с хозяйством, пишет «МК».

© Super.ru

Нынешняя снежная зима заставила поклонников переживать: не тяжело ли Ирине одной? Ведь в народе говорят, что без мужика дом рушится. Безрукова успокоила: современные технологии и добрые соседи творят чудеса.

«Поскольку дом новый, он особенных забот не требует, — поделилась актриса. — У меня неподалёку живут прекрасные соседи, у них работают хаус‑мастера, которые могут починить замок или сделать мелкий ремонт. Если что‑то сломалось, я просто обращаюсь к ним. Сейчас в современном мире никаких сложностей нет».

Чтобы не бояться сугробов, Безрукова заранее установила на крыше снегозадержатели. А следить за температурой в комнатах и вовсе можно по телефону: «Когда только начинаешь этим заниматься, думаешь, как же это все будет функционировать? А потом потихонечку вникаешь и уже даже сама даешь какие-то советы друзьям».

Дом у Ирины каркасный — он потребляет намного меньше тепла, чем кирпичный. Правда, строила она его в ипотеку, так что работать приходится без выходных. Но, судя по её настрою, она справляется отлично.