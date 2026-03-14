Певица Mona поблагодарила шоумена Джарахова после расставания

Певица Mona заявила о том, что рассталась с шоуменом Эльдаром Джараховым. О разрыве она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Mona, они разошлись еще в декабре 2025 года после полутора лет отношений. Причин расставания девушка называть не стала.

«Мы многому научили друг друга и действительно любили», — написала она.

Певица добавила, что не расстается с экс-возлюбленным врагами.

«Мы близкие друг другу люди, которым нужно время и сепарация», — добавила Mona.

Она также поблагодарила бывшего партнера за тепло, любовь, счастье, уроки и критику и попросила СМИ не задавать лишних вопросов. В следующем посте Mona опровергла подозрения поклонников в том, что расставание могло быть разыграно «ради шоу».

В начале февраля Mona вспомнила об идеальном свидании, которое устроил ей Джарахов. Селфи, сделанное на этом свидании, она приложила к посту о разрыве.