Игорь Крутой раскрыл, когда ИИ-музыка обретет смысл

ИИ-музыка будет иметь смысл только в том случае, если авторы научатся сохранять душевность и посыл, сказал спецкору НСН Игорь Крутой. Композитор Игорь Крутой в беседе со специальным корреспондентом НСН назвал композиции, созданные искусственным интеллектом (ИИ), лишенными живого содержания.

«Пока что то, что я видел в плане использования искусственного интеллекта в музыке, представляет из себя выхолощенные треки, лишенные истории. Может быть, со временем авторы научатся как-то умело использовать эти технологии для того, чтобы сохранять душевность и посыл. Только в этом случае это будет иметь синергию», - сказал Крутой на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2026».

Ранее гендиректор «ON Лейбла» Надежда Бойчевски заявила НСН, что текущий спад в развитии музыкальных жанров — нормальное явление, во многом связанное с общемировой стагнацией и отсутствием тем для новых произведений.