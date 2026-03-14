Названа причина снижения Долиной цены на выступление

Лариса Долина снизила гонорары и перестроила свой гастрольный график после истории с продажей квартиры. в Хамовниках. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов, пишет lady.mail.

По словам Дворцова, существенное снижение цены за выступление связано с репутационными и юридическими последствиями недавнего скандала и нацелено на привлечение массового клиента. Так, если певица будет устраивать по несколько корпоративов в месяц, то достаточно быстро сможет вернуть свои убытки

«Думаю, за полгода она вполне сможет компенсировать все убытки, — сказал продюсер журналистам АиФ.

Долина впервые рассказала о своих чувствах после потери квартиры

Ранее предприниматель Юрий Растегин сообщил, что друзья Долиной планируют приобрести для нее недвижимость. Он отметил, что в ближайшее время певица «вновь будет иметь крышу над головой».