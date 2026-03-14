Виллу Ротару в Ялте оценили в огромную сумму

София Ротару, которая уже несколько лет живет за рубежом, оставила в России виллу XIX века в Ялте. Певица приобрела усадьбу, названную ей «Вилла София», в конце 1990-х.

Трехэтажный особняк был отреставрирован, и в 2008-м году в нем открылся отель с рестораном. После возвращения Крыма в состав России Ротару передала бизнес сыну Руслану Евдокименко. Незадолго до спецоперации «Вилла София» перестала функционировать и уже несколько лет простаивает.

Риелтор Марк Гершкович в беседе с изданием «Абзац» оценил виллу певицы в серьезную сумму.

«В настоящий момент такое здание может стоить более 1 миллиарда рублей. Точную стоимость сейчас будет очень непросто определить, учитывая уникальную локацию и тот факт, что оно имеет большую историческую ценность», – сказал Гершкович.

Напомним, что когда отель звезды работал, то самый дешевый номер в «Вилле София» стартовал от 16 000 рублей, а за сутки в номер-люксе уже нужно было отдать «кругленькую сумму» — 80 000 рублей. Но в нем было всего двенадцать номеров.