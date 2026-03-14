Эвелина Блёданс высказалась о ситуации с Лерчек, у которой выявили рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Своими мыслями телеведущая поделилась на Российской национальной музыкальной премии «Виктория», признавшись, что ей трудно судить о ситуации — хотя без сочувствия относиться к Валерии Чекалиной она не может.

© Super.ru

«Мне очень сложно судить, ситуация непростая. Лерчек жалко, как женщину, как многодетную мать. Если даже слухи о том, что это неправда, а повод, чтобы что‑то скостить — это нехорошо», — сообщила Блёданс.

В таком случае, пояснила Блёданс, это даст негативный эффект для здоровья Лерчек.

«Мы ничего не знаем, мы пока ждём. В ожидании», — добавила Эвелина.

Ныне Лерчек проходит курс химиотерапии от рака, не теряя оптимизма и позитивного настроя. Её возлюбленный Луис Сквиччиарини показал, как проходит подготовка к лечению без прикрас.