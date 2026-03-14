Стало известно, как распорядился наследством Толкуновой ее сын

Валентина Толкунова к моменту ухода из жизни в 2010 году оставила наследнику целое состояние. Это и банковские счета и, главное, – недвижимость.

Николай Папоров получил квартиру около 100 квадратных метров на Малой Бронной, квартиру на Цветном бульваре, дом в Дивеево Нижегородской области, куда певица часто приезжала за духовным успокоением; апартаменты в Болгарии и Черногории, пишет АиФ.

В юности Николай, росший без отца — тот уехал в Мексику, когда мальчику был год, доставлял немало хлопот. Он презирал творчество матери, бросал учебу в МГУ, из неприятной истории с наркотиками ему удалось выбраться лишь благодаря связям Валентины.

После смерти матери Николай уехал в Болгарию.

Не так давно Николай вернулся в Москву, в мамину квартиру на Малой Бронной. Соседи характеризуют его как человека, ведущего замкнутый образ жизни. Основной доход Папорова сегодня — арендная плата от сдачи части унаследованных квадратных метров. Когда требовались крупные суммы, например, на развитие бизнеса, он продавал активы.

Сегодня ему под 50, жены и детей нет. По словам его дяди, Сергея Толкунова, племянник сознательно избегает привязанностей и ответственности.

На закате жизни Толкунова жалела лишь о двух вещах: что родила лишь одного ребенка и что не успела понянчить внуков.