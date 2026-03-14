Фотограф выложил снимки Литвиновой без фильтров

Рената Литвинова на Неделе моды в Париже посетила сразу несколько громких показов. Фотографии с мероприятий она опубликовала в своем блоге. Там звезда выглядела безупречно – прическа, макияж, лицо без единой морщинки.

Но один из фотографов, работавших на Неделе моды, выложил снимки гостей без какой-либо обработки. Среди них оказалось и фото Литвиновой, сделанное на шоу Жан-Поля Готье, пишет издание woman

Безусловно, актриса и на нем выглядит эффектно: стройная фигура, аристократическая осанка, великолепный наряд. Но на снимке без обработки заметны морщинки и естественные тени на лице.

Ситуация вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Многие считают, что публикация «честных» фотографий поможет остановить гонку за «идеальным» образом. Ведь видно, что Рената и без фотошопа выглядит достойно.

Ранее российская актриса Рената Литвинова, которая уехала из России в Париж в 2022 году, рассказала, что скучает по России и часто читает книги на русском.