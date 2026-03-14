Эксперт сказал, что «лучше бы Анна Асти не пела» на шоу «Голос»

На шоу Голос начался этап поединков. Участники поют дуэтом, после чего один из них выбывает. Мария Махова и Елена Дородных, участницы команды Владимира Преснякова, исполнили песню «Верю в тебя», которая была написана для Анны Асти. Об этом пишет издание thevoicemag.

Самой Асти выступление девушек очень понравилось.

«У меня слезы на глазах, спасибо Владимиру! Мне кажется, когда твои песни поют на главном вокальном шоу страны, это величайшая честь. Я безумно вам благодарна, вы сделали это фантастически. Вы удивили меня. Я даже не представляла, что песня может звучать так красиво, так мощно», — сказала звезда.

Ведущая Яна Чурикова предложила Анне спеть вместе с Марией и Еленой.

Когда зазвучала песня, сразу и зрителям, и наставникам стала отчетливо видна разница в исполнительском мастерстве.

«Если честно, я подумал, лучше бы Анна не пела. Девочки прекрасны, но когда вышла Аня... и сразу, без распевки, с таким наполнением исполнила эту композицию... Это прямо было невероятно», — сказал оперный певец Ильдар Абдразаков.

Владимир Пресняков отдал предпочтение Елене. Самой Елене Дородных 38 лет. Она не скрывает радости, так как изначально мечтала попасть именно в команду к Преснякову.