Савичева рассказала, почему не общается с Гагариной

Юлия Савичева и Полина Гагарина были яркими участницами второй «Фабрики звезд». Полина стала победительницей, но представлять страну на «Евровидении» поехала Юлия Савичева. Гагарина не стала подписывать контракт с Максимом Фадеевым. А Юлия начала сотрудничать с продюсером, пишет СтарХит.

Савичева в интервью Яне Чуриковой на программе «12 вопросов» на платформе VK-Видео рассказала, что из-за этой ситуации отношения с Гагариной были испорчены навсегда.

«Полина не подписала контракт, поэтому не поехала. Это был ее выбор. Она решила учиться. Что ж, у каждого свой путь. Мне же сказали: дорогая, едешь туда-то с такой-то песней. Есть! Конечно, Гагарина меня ненавидела за это. Ну, конечно, а за что меня любить?! Я ж талантливая!» — заявила Юлия.

Савичева сообщила что до сих пор не смогла наладить общение с коллегой.

«Я не контактирую с Полиной Гагариной, для меня она очень холодный человек. А я, наоборот, про солнце, энергию, позитив. Поэтому мы несочетаемы», — констатировала она.

Ранее певица Юлия Савичева назвала мир российского шоу-бизнеса сложным и отметила, что дружба в индустрии — большая редкость.