Телевидение без Диброва: вернется ли ранее популярный ведущий в эфир?

Дмитрий Дибров в этом году ни разу не вышел в студию в качестве ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?». Все программы ведет только 37-летняя Юлианна Караулова.

Дибров вел это шоу с 2008 года, последний выпуск игры с ним был в июне 2022 года, программу поставили на паузу. А когда вернули в 2023 году, то ведущей выбрали Юлиану Караулову. Осенью 2025 года Диброва вернули в эфир «Кто хочет стать миллионером?» — в связи с юбилейным выпуском передачи. Он принял участие в нескольких шоу, но далее съемки пошли уже без него, пишет «Комсомольская Правда».

Также в 2025 году Дибров был на Первом с авторским проектом «Подкаст. Лаб. Антропология». В 2026 году не вышло ни одного выпуска этой передачи с Дмитрием. В СМИ и социальных сетях пишут, что 66-летний телеведущий перестал быть интересен молодым телезрителям.

СМИ сообщают, что Дмитрий Дибров владеет роскошными апартаментами в центре Москвы рядом с Филиппом Киркоровым, виллой за 750 млн рублей и ИП с 76 видами деятельности: от издательского дела до производства цемента.

Однако по версии ряда СМИ, основной доход (около 3,5 млн рублей в месяц) приносит медийная активность. Это работа на телевидении и блогинг.