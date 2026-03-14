Обнародована информация об имуществе и доходах Лепса

Григорий Лепс владеет дорогостоящей недвижимостью в центре столицы. Одна из принадлежащий ему квартир расположена на Саввинской набережной с видом на Москву-реку, площадь ее около 296 квадратных метров. Оценивают ее примерно в 400 миллионов рублей.

Сталинку у Новоарбатского моста в 52,4 квадратных метра - в 40 миллионов, а апартаменты побольше - 123 квадратных метра в Басманном районе в 60 миллионов информирует lady.mail.

20 соток земли на Новорижском направлении с двумя домами общей площадью более 4600 квадратных метров где есть спа-зона, зимний сад, библиотека, музыкальные студии и спортзал сейчас выставлены на продажу за 550 миллионов рубдей.

Также у Лепса есть 4,2 гектара земли у Волги рядом со Старицким монастырем.

Оптическая компания «Лепс-оптика», зарегистрированная в 2012 году, ушла в убыток и, возможно, завершает свое существование: оффлайн-магазин закрыт, сайт продается. Но продюсерский центр Лепса в 2024 году заработал 164 миллионов рублей, ресторанная сеть «Пить» — около 50.

Ранее Григорий Лепс рассказал о своих расходах в блиц-опросе телеведущего Георгия Иващенко. Артист признался, что только на обслуживание дома у него уходит около 1 миллиона 120 тысяч рублей в месяц.