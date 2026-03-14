Поклонники активно комментируют новую фотографию Кудрявцевой

Лера Кудрявцева в микроблоге выложила свой черно-белый фотопортрет. 54-летняя телеведущая подписывать снимок не стала, предоставив подписчикам высказать свое мнение о фотоработе. И фолловеры не подвели - как пишет издание super, только за первые сутки она набрала более пяти тысяч лайков и более сотни комментариев

«Не фото, а произведение искусства», - резюмируют подписчики.

Отметил пост Леры и ее супруг Игорь Макаров.

Напомним, Лера Кудрявцева воспитывает дочь Машу, рожденную в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Пара вместе с 2013 года. Несмотря на серьезные кризисы, из-за которых теледива даже объявляла об уходе, супругам удалось сохранить семью и восстановить отношения.