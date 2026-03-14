Боня вспомнила, как боялась, что в роддоме ей подменили ребенка

Ирина Лебедева

Виктория Боня, экс-звезда "Дома-2" и телеведущая, вместе с дочерью Анджелиной ведет реалити-шоу о жизни своей семьи. В частности, звезда рассказала 13-летней дочери историю ее рождения. Девочка появилась на свет естественным путем, без кесарева сечения. Единственное, новорожденную малышку не смогли положить маме на грудь, пишет super.

«Новорожденного ребенка обычно кладут женщинам на грудь, а мне не смогли, положили на живот. Знаешь, почему? Потому что пуповина была короткая. У многих детей бывают проблемы – они рождаются с пуповиной, обвитой вокруг шеи, и она их душит. А твоя была настолько короткая, что могли только на живот положить», — рассказала телеведущая.

Первой на руки девочку взял ее отец —бизнесмен Алекс Смерфит. А Боня почему-то впала в панику. Когда ее оставили наедине с дочерью в палате, она даже подумала, что ребенка могли подменить.

«Я лежу и думаю: это не мой ребенок, это что за страшный! Может, подменили? А потом поняла, что рожала одна в палате, не было никого, подменить не с кем», — сказала Боня Анджелине.

Ранее знаменитость откровенно рассказала о размолвке с дочерью, когда та попросила оплатить ей элитный номер в фешенебельной гостинице Лондона для встречи с друзьями.

Стоимость проживания, озвученная теледивой, заставила бы задуматься даже искушенного зрителя: речь идет о сумме в 900 тысяч рублей за выходные. По словам Бони, она восприняла этот запрос как перебор, граничащий с неуважением к родительскому труду.