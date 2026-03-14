Сын Алибасова рассказал, где впервые встретил жену, с которой судится

В семье Алибасовых вот уже который месяц неспокойно. У сына Бари Алибасова происходят разборки с женой Ариной. Девушка сообщила журналистам, что звездный супруг её бьёт и отобрал дочку. Ну а Бари-младший рассказал, что на его взгляд у Арины в последнее время странное поведение, которое «его пугает». Поэтому он не может доверить ей дочь. Теперь предстоит суд, который определит место жительства внучки Алибасова-старшего.

Судя по количеству обвинений с стороны обоих супругов, между ними огромная пропасть, поэтому многим фанатам стало непонятно, как вообще получилось, что сын продюсера «На-На» связался с девушкой из другого города, из другого круга, да ещё моложе его на 13 лет. Алибасов-младший рассказал «МК» эксклюзивные детали их знакомства.

— Мы с Ариной познакомились в марте 2024 года. Я открыл тогда иммерсивный онлайн-театр Бари Алибасова в Нижнем Новгороде и устроил кастинг для 150 человек. На один из них и пришла Арина. Сначала она прошла кастинг с вероятностью 50 на 50, потому что у неё было очень важное дополнение: она на собеседовании сказала, что работала в клубе с 19 до 22 лет. А у нас была очень важная планка — не принимать в театр девушек с опытом работы в подобных местах, потому что им сложно потом переключиться на драматургическую работу. В итоге она всё равно прошла кастинг в виде исключения, потому что выяснилось, что она при этом чемпионка России по шахматам. Информация подтвердилась, и мы решили, что чемпионка России по шахматам нам нужна. Тем более она предложила варианты своего шахматного шоу, которое хотела реализовывать в рамках нашего театра. И в итоге буквально на второй день у нас с ней закрутился роман.

— Как это вышло?

— Просто очень быстро нашлось общее. Например, она говорила мне о непростых взаимоотношениях с отцом, а меня в детстве мама била. В общем у нас у обоих были непростые периоды в жизни.

Короче говоря, сошлись, как сейчас модно говорить, на детских травмах. И я был поражён её честностью, потому что не каждая девушка на третьем-четвёртом свидании, когда решается вопрос о длительных отношениях, сразу бы рассказала тебе откровенно о всех скелетах в шкафу. Я поэтому за это и очень сильно зауважал.

По словам молодого человека , они довольно быстро решили, что хотят ребенка, и вскоре Арина забеременела.

Напомним, что в настоящий момент решается вопрос об определении места жительства внучки Бари Алибасова, которая родилась у его сына Бари. Девочки исполнился год, сейчас она прописана в центре Москвы.