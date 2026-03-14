Певица Слава сделала неожиданное заявление

Год назад Анастасия Сланевская, известная публике под сценическим псевдонимом Слава, заявила, что завершила отношения с бизнесменом Анатолием Данилицким. Пара была в гражданском браке два десятилетия, есть общая дочь.

Артистка и до этого ссорилась с Данилицким, ругала его, причем публично. Потом Анастасия и Анатолий мирились – до следующей ссоры, пишет СтарХит.

Вот и сейчас Слава заскучала по возлюбленному. Об этом она заявила в шоу Артема Сорокина «До звезды».

«Мужчина у меня старый, но все равно любимый. Конечно, мы сейчас не вместе, он живет в квартире, я в старом доме, но душой мы все-таки вместе», —сказала она.

Ранее певица призналась, что Данилицкий изменял ей во все годы совместной жизни. При этом Сланевская не скрывает, что сама в свое время увела Данилицкого из семьи

«Нам не хватило»: певица Слава обратилась к Лепсу

Ранее певец и шоумен Прохор Шаляпин заступился за исполнительницу Славу после скандального концерта в Пензе.