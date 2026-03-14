Аморалов из «Отпетых мошенников» принял непростое решение после смерти жены

Новость о смерти супруги Сергея Аморалова потрясла представителей шоу-бизнеса. Сообщается, что жена солиста «Отпетых мошенников» ушла из жизни в первый день весны. Сам Сергей после трагических событий принял непростое решение вернуться к работе.

Вчера «Отпетые мошенники» выступали в Кремлевском дворце. Их участие в большом сборном концерте «Диско Хит 90-х» было запланировано заранее. Правда, из-за сообщений о трагедии в жизни артиста поклонники до последнего с уверенностью не могли сказать, примет ли участие Сергей в концерте. Аморалов нашел в себе силы и приехал в Кремль.

Перед концертом Сергей старался избегать внимания. Певец периодически выходил на улицу подышать свежим воздухом. Чтобы это сделать, необходимо пройти через арт-фойе. Здесь обычно собираются участвующие в концерте музыканты и журналисты. Сергей в фойе закрывал лицо рукой.

В этот вечер «Отпетые мошенники» исполнили сразу несколько композиций. Сергей старался сделать все, чтобы отработать, как обычно: мощно и с огоньком.

- Рады вас видеть таких весенних, нарядных, я бы даже сказал, дискотечных, - обратился к зрителям Аморалов. – Сами видите, какая погода: все началось… Наконец-то это началось. Поэтому любви вам настоящей, искренней, большой, необходимой. И добро пожаловать в весну.

Во время исполнения второй песни Аморалов предложил немножко помечтать и полетать. Чтобы порадовать артиста в столько непростой момент его жизни, поклонники стали включать фонарики на мобильных телефонах. Сергей сразу обратил на это внимание.

- Фонарики выглядят очень волшебно, - признался артист. – Спасибо, друзья!

После концерта Аморалов скрылся в своей гримерке, а после покинул Кремлевский дворец. Между тем, сообщается, что Сергей принял решение не отказываться от запланированной работы и продолжать выступать.

Напомним, что с супругой Марией Эдельвейс солист «Отпетых мошенников» познакомился в 2004 году. Спустя четыре года они зарегистрировали свои отношения и с тех пор не расставались. В интервью Аморалов всегда с большой любовью говорил о Марии.