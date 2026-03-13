Самбурская похвасталась квартирой в Москве за десятки миллионов рублей

Актриса Настасья Самбурская похвасталась квартирой в Москве стоимостью десятки миллионов рублей, которую она купила год назад. Кадры из нового жилья артистки опубликовал StarHit.

Звезда приобрела квартиру площадью более 100 квадратных метров в строящемся жилом комплексе на западе столицы, рядом с Филевским парком. На опубликованном видео она пришла на приемку объекта вместе со специалистом, чтобы выявить и зафиксировать недочеты для застройщика.

Перед первым просмотром квартиры Самбурская призналась, что готовится к худшему, но надеется на лучшее. Судя по видео, актриса осталась довольна видом объекта с панорамными окнами и пятиметровым балконом.

«Ой, как хорошо! Просторненько! А какой вид, какие окна. Детский сад… Даже ребенку будет удобно: сразу его так — раз! — иди», — с улыбкой отметила звезда.

Между тем и специалист, и сама артистка обнаружили несколько недочетов в работе строителей. На записи представитель застройщика пообещал устранить их в ближайшее время. В конце видео артистка рассказала, что собирается готовиться к ремонту.

Накануне стало известно, что певица Слава продала квартиру в центре столицы, от которой не могла избавиться из-за скандального дела народной артистки РФ Ларисы Долиной.