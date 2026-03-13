Бузова предстала в свадебном платье

Ольга Бузова ослепила своих поклонников красотой. Артистка показала себя в белоснежном платье невесты.

Ольга Бузова заинтриговала фанатов фотосессией в свадебном платье. Незамужняя артистка и звезда «Дома-2» ненадолго примерила роль невесты.

Исполнительница предстала в белоснежном приталенном наряде с открытыми плечами. Ей сделали высокую прическу и дополнили образ нежными аксессуарами.

«Нежность не купишь, не украдешь, не возьмешь ни обманом, ни силой... И никогда и ни с чем не перепутаешь... Как вам такая невеста?» — подписала кадры Бузова.

Фанаты Ольги обомлели от такой красоты. «Это самые лучшие ваши фото за все годы», «Ты и есть сама нежность», «Какой элегантный, нежный образ. Олечка — красавица», «Воздушная зефирка», «Царевна-лебедь», «Талантливый человек талантлив во всем», — написали поклонники Бузовой.

Певица была официально замужем лишь раз — она состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Союз продержался чуть более четырех лет. По словам Ольги, причиной разрыва стала неверность мужа. Будучи женатым на ней он завел интрижку с моделью Анастасией Костенко. Дмитрий же утверждал, что его брак с Бузовой развалила их чрезмерная медийность.

Сейчас Тарасов счастлив в браке с Костенко. У них четверо детей — две дочери и два сына.