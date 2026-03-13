Прилучный высказался о последствиях развода с Муцениеце

Российский актер Павел Прилучный во вторник, 10 марта, рассказал, что его бывшая жена Агата Муцениеце публично выставила его домашним тираном ради пиара, из-за чего тогда от него отвернулись многие знакомые, с которыми он общался немало лет.

— Такой психологической травмы мне никто и никогда не наносил! Это определенный опыт, наверное. На меня свалился страшнейший буллинг со всех сторон. Мои друзья детства даже написали песню про то, какой я плохой. Хотя тоже могли позвонить и узнать, а как было на самом деле, — высказался артист в интервью журналистке Лауре Джугелии на ее YouTube-канале.

При этом он подчеркнул, что конфликты в семье начались задолго до развода. В частности, у супругов не совпадали мнения по поводу того, кто должен и может работать. Муцениеце хотела строить карьеру, тогда как Прилучный не поддерживал ее в этом стремлении и считал, что «приоритет женщины – семья, а у мужчины – работа».

Также актер заявил, что никогда не поднимал руку на женщину. Он отметил, что если бы действительно избил бывшую супругу, это было бы заметно и она могла бы обратиться в полицию с соответствующим заявлением.