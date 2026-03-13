Регина Тодоренко о браке с Топаловым: «Пока держусь»

Ведущая Регина Тодоренко высказалась о браке с Владом Топаловым. Об этом сообщает PopCake.

«Я на морально волевых и на истерике. Я не сплю ночами, дежурю с малышом, работаю. Мне это нравится. Жизнь не была бы такая насыщенная, если бы не было этого драйва: работы, троих детей, мужа, корпоративов, мероприятий», — высказалась артистка.

Тодоренко также ответила на вопросы журналистов, срывается ли она на мужа.

«Я не срываюсь. На мужа иногда, но это бывает очень редко. Сегодня, например, хотелось прибить. Но это же не означает, что сорвалась. Я еще пока держусь», — заявила она.

Тодоренко 25 сентября 2025 года стала многодетной матерью. Она родила третьего сына от певца Влада Топалова. Супруги назвали мальчика Федором. Уже в конце октября 2025 года звезда появилась на красной дорожке «Золотого Граммофона», заявив, что «вышла из декрета». По словам телеведущей, она приложила все усилия, чтобы не набрать много килограммов во время беременности из-за «лени и зажоров».

Топалов и Тодоренко официально зарегистрировали отношения в 2018 году за несколько недель до рождения первенца. Сын пары Михаил появился в ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана. Телеведущая говорила, что процесс был очень комфортным, поэтому ей захотелось все повторить, но уже в домашних условиях. Тодоренко рассказала об этом во время второй беременности и столкнулась с осуждением. Топалов же не стал отговаривать жену от домашних родов, хотя является приверженцем традиционной медицины, и 9 июля 2022 года у пары появился мальчик Мирослав.