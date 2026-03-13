«Нам не хватило»: певица Слава обратилась к Лепсу

Певица Слава обратилась к Лепсу с просьбой продлить время работы его бара. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на соцсети певицы.

Отмечается, что видеообращение было снято еще 8 марта, но выложить его в соцсети Слава решила только сейчас. Как рассказала певица, она с подругами отмечала Международный женский день в баре Лепса, но в пять утра заведение закрылось. Это разочаровало компанию — Слава попросила Лепса продлить время работы хотя бы до 7 утра.

«Григорий, произошла какая-то не очень такая ситуация. В твоем просто шикарном заведении закрытие в 5 утра. А сегодня 8 марта. В 5 утра петухи начинают петь. Мне куда ехать, где петухи поют?» — заявила она.

После этого Слава начала ногтем выцарапывать на вывеске бара «мишленовскую звезду».

«Девочкам не хватило. Мне конкретно тоже. Нам не хватило. 8 марта, ну хотя бы пару часов еще попеть. Тем более ты тоже любишь петь. Короче, я оставлю тебе мишленовскую звезду», — добавила она.

