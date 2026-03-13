Дочь Маши Распутиной о трудных отношениях с матерью: «Не стыдно»
Дочь певица Маши Распутиной блогерша Мария Захарова рассказала о трудных отношениях с матерью. 25-летнюю девушку цитирует «СтарХит».
Захарова приняла участие в 10-м сезона шоу «Пацанки», но решила покинуть проект в первом же выпуске. Она успела рассказать, что несмотря на обеспеченное детство, не чувствовала себя счастливой и была лишена родительской любви.
«Думаю, маме стоит принять как данность то, что все мы не идеальны и проблемы в отношениях есть у каждого. Говорить об этом открыто — не стыдно, даже если ты вырос в звездной семье», — делится Мария.
Девушка заверила, что мать осознает свою неправоту. Мария добавила, что участием в проекте не хотела ее обидеть мать, любит ее и ценит.
Накануне в сети появились редкие фото повзрослевшей внучки Машкова, живущей в США.