Шаляпин заступился за Славу после скандального концерта

Певец и шоумен Прохор Шаляпин заступился за исполнительницу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская) после скандального концерта. Его слова передает Voice.

Шаляпин объяснил, что отмена концерта грозит артисту не только финансовыми потерями, но и репутационными рисками, поскольку он подводит организаторов.

«В этом туре Слава как в западне. Я понимаю ее, она не могла подвести людей», — пояснил певец.

Он также указал на провокации и некрасивое поведение некоторых зрителей, пришедших на концерт Сланевской.

Артист добавил, что считает Славу одной из самых искренних знаменитостей. По его словам, в шоу-бизнесе есть много фальшивых людей, которые плетут интриги.

«Их настигнет кара. А нас со Славой, может, в рай и не пустят, зато в аду знакомых больше», — заключил Шаляпин.

Ранее зрители концерта Славы в Пензе пожаловались, что певица вышла на сцену в пьяном виде и еле стояла на ногах. Скандал продолжился за кулисами и попал на видео, опубликованное в местных пабликах. На нем певица обвиняет пензенцев в том, что они сорвали концерт, и обещает вернуть деньги за билеты.