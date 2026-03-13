Леру Кудрявцеву раскритиковали за новый снимок

Телеведущая выложила в своем блоге свежий портрет в черно-белых тонах. Однако далеко не все подписчики его оценили.

Телеведущая Лера Кудрявцева всегда остается на связи со своей аудиторией. В личном блоге звезда регулярно делится подробностями жизни и показывает рабочее закулисье. Подписчики привыкли видеть Леру разной, но каждый ее новый пост неизменно вызывает бурную реакцию.

Сегодня 54-летняя телезвезда опубликовала свежий кадр — атмосферный черно-белый портрет. На фото Кудрявцева предстала с безупречным каре и выразительным макияжем с акцентом на глаза. Звезда позировала вполоборота, глядя в камеру с легким прищуром. Публикацию ведущая решила оставить без подписи.

© Соцсети

Большинство фанатов осыпали артистку комплиментами. Подписчики отметили идеальный стиль и «нестареющую» внешность Леры. Однако среди восторженных отзывов нашлось место и для критики. Одна из пользовательниц Сети назвала телеведущую слишком «высокомерной».

Напомним, Лера Кудрявцева воспитывает дочь Машу, рожденную в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Пара вместе с 2013 года. Несмотря на серьезные кризисы, из-за которых теледива даже объявляла об уходе, супругам удалось сохранить семью и восстановить отношения.