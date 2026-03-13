Брухунова показала фото с сыном от Петросяна

Жена юмориста поделилась трогательным снимком с сыном в честь их общего дня рождения. Татьяна призналась, что раньше не любила свой праздник.

Шесть лет назад Евгений Петросян перестал быть холостяком, женившись на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Несмотря на обсуждения их значительной разницы в возрасте, супруги демонстрируют полную гармонию. За время брака у пары родились двое детей: сын Ваган и дочь Матильда.

Сегодня, 13 марта, в звездной семье сразу два личных праздника. Свои дни рождения отмечают Татьяна и маленький Ваган. В честь этого события супруга юмориста поделилась с подписчиками трогательным снимком с сыном. Она также рассказала о своем отношении к этой дате.

Брухунова призналась, что никогда не питала особой любви к собственному дню рождения. Однако появление сына именно в этот день изменило ее восприятие. По словам Татьяны, Ваган подарил ей второй шанс полюбить 13 марта.

«Я не ждала 37-й день рождения, но он пришел. Ваган ждал свой 6-й праздник будто ему исполнится 18», — написала именинница.

Жена Евгения Петросяна пообещала устроить для сына по-настоящему грандиозное торжество. Подготовка к празднику началась еще в январе. Татьяна намекнула, что воплотила в жизнь уникальную идею, и такого торжества у мальчика еще не было. Деталями масштабного мероприятия Брухунова пообещала поделиться с аудиторией чуть позже.