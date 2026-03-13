Народный артист России Сергей Безруков погасил долги по штрафам ГИБДД. Об этом РИА Новости заявил осведомленный источник.

Более того, как указано в материалах приставов, на 12 марта за актером не значится неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности.

О долгах Безрукова на 21 750 рублей по штрафам за нарушение правил дорожного движения стало известно в конце февраля. Всего на него было заведено 21 исполнительное производство.

До этого сообщалось, что с отца артистки Жанны Фриске Владимира через суд взыскивают задолженность по коммунальным платежам за квартиру в Пресненском районе Москвы. Сумма долга не уточняется.