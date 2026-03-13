Пригожин признался, что очень любит еду Валерии

Пригожин о кулинарных способностях Валерии: «Она готовит так же, как поет»
Продюсер Иосиф Пригожин признался, что очень любит еду, которую готовит его жена, певица Валерия. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на музыкальной премии «Новое Радио AWARDS», прошедшей в поддержку подопечных Фонда Константина Хабенского.
Он добавил, что недавно он подарил ей неожиданный подарок — аэрогриль.
«Сейчас я подарил гриль ей. Это аэрогриль. Я хочу, чтобы она мне готовила. Она готовит так же, как поет — вы даже не представляете», — отметил Пригожин.
По его словам, он искренне восхищается кулинарными способностями супруги. Продюсер добавил, что ее блюда всегда получаются яркими и доставляют ему настоящее удовольствие.
9 марта Иосиф Пригожин заявил, что выступает против запрета российским артистам использовать иностранные псевдонимы. Вместо различных запретов необходимо продвигать и популяризовать русские имена, должна работать система, создающая «своих героев», считает продюсер. Он подчеркнул, что нельзя заставлять людей делать то, чего они не хотят.
По его мнению, в данный момент складывается ощущение, что в стране отсутствует «креативный кластер», то есть люди, которые способны создавать тренды.