Семён Слепаков* признался, что ему всё сложнее даются шутки о россиянах и жизни в России. В свежем интервью Елизавете Осетинской* он заявил, что с тех пор, как он переехал в Израиль, значительная часть тем для шуток сразу отсеклась.

«Если ты находишься внутри, ты можешь реагировать на какие-то штуки, которые происходят внутри, не обижая тех, кто находится внутри. Но когда ты извне начинаешь над этим шутить, то выглядишь немножко кринжово», — такими мыслями поделился артист.

Это, кстати, не единственное, что мучает Слепакова* вдали от родины. В другом интервью он прежде признался, что ощущает внутреннюю «неопределённость» после переезда в Израиль.

Ранее сообщалось, что на фоне падения спроса комик заметно снизил стоимость билетов на концерты. Ценник упал с 5,6 до 4,5 миллиона рублей. Артист также готов сделать дополнительную скидку в 500 тысяч рублей. Выступать Слепаков* готов и в Европе, и в Израиле.

* Признан (а) иноагентом в РФ.