Рэпер Моргенштерн* сократил географию гастролей из-за мании преследования

Рэпер Алишер Моргенштерн* временно приостановил сольные концерты и сократил географию выступлений. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, музыкант решил выступать только на частных мероприятиях и лишь в нескольких странах — Испании, США и на Кипре. Это связано с опасениями артиста по поводу возможного задержания.

Как утверждается, исполнитель опасается выезжать в другие государства из-за риска экстрадиции в Россию. В отношении него ранее было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента. После этого его объявили в федеральный и межгосударственный розыск.

По информации источника, артист считает риски слишком высокими и поэтому стал осторожнее относиться к организации выступлений. В частности, он просит не раскрывать заранее место проведения концертов.

Сообщается, что на апрель 2026 года Моргенштерн* готов выступать только на частных вечеринках. Минимальный гонорар, по данным источника, составляет около 150 тысяч долларов.

Также утверждается, что потенциальным заказчикам нужно предоставить подробную информацию о мероприятии и согласиться с дополнительными условиями безопасности.

По данным канала, изменение поведения артиста может быть связано с отказом от наркотиков и последовавшими проблемами с психоэмоциональным состоянием.

*Признан иноагентом в РФ.