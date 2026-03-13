Павел Прилучный и Зепюр Брутян рассказали о ссорах и ревности в браке

В интервью Fametime TV Павел Прилучный и Зепюр Брутян приоткрыли завесу над некоторыми аспектами своей личной жизни — в частности, поговорили о ссорах и ревности в отношениях. Павел признался, что между ними могут случаться конфликты, однако обычно они не затягиваются надолго.

«Да, было, конечно, но мы всегда очень быстро отходим», — отметил актёр.

Актёры спокойно относятся и к проявлениям ревности. В качестве примера Зепюр вспомнила один случай: однажды она отправлялась на пробы, для которых требовалось надеть спортивную обтягивающую одежду. Увидев Зепюр в таком виде, Прилучный поинтересовался у неё: «Ты куда намылилась?». Подобные эпизоды пара вспоминает с улыбкой.

Примечательно, что Зепюр сохраняет спокойствие и когда Павел снимается в романтических сценах с другими актрисами — она воспринимает такие моменты сугубо профессионально.

Напомним, впервые Павел Прилучный встретился с Зепюр Брутян в 2018 году на съёмках сериала «В клетке», в тот период он ещё состоял в браке с Агатой Муцениеце. После развода Прилучный и Зепюр пересеклись лишь в 2021 году на съёмках второго сезона того же проекта. Однако всю их жизнь перевернула случайная встреча в торговом центре. Спустя всего три дня Актёр сделал предложение Зепюр, и они тайно расписались.

