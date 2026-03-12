Лариса Долина едва сдержала слезы во время исполнения коронного хита

Известная певица Лариса Долина исполнила свой хит «Погода в доме» на презентации платформы Stellar X в одном из ресторанов Москвы, чуть сдерживая слезы, пишет РИА Новости.

Stellar X — первая и крупнейшая B2B-платформа для рекламодателей, блогеров, спортсменов, артистов и медиа-проектов. В проекте задействованы порядка 200 звезд.

По данным агентства, артистка спела одну из своих новых песен «Последнее прощай» и хит «Погода в доме». Во время исполнения легендарной композиции Долина с трудом сдерживала слезы.

Журналисты заметили, что публика тепло встретила артистку. Ее появление на сцене привлекло внимание всех присутствующих, гости подпевали строчки песен Долиной и танцевали, а после одаривали певицу бурными овациями.

Ранее сообщалось, что Долина после скандала с квартирой провела первый публичный концерт в московском музыкальном баре Petter, который вмещает от 70 до 90 человек. Стоимость билетов составляла от 9,5 до 12,5 тыс. рублей.