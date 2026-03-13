Десятая жена Бари Алибасова-младшего откровенно рассказала об избиениях

Арина Алибасова, десятая супруга сына продюсера Бари Алибасова Бари-младшего, публично обвинила мужа в домашнем насилии, шантаже и попытках очернить её. Подробностями она поделилась в беседе с РЕН ТВ.

Ранее Арина заявляла, что муж сильно избил её и увез их общего ребёнка из Нижнего Новгорода в московскую квартиру своего отца, куда она не может попасть уже полтора месяца. В начале марта Алибасов-младший не пустил жену на день рождения дочери и вытолкал её в подъезд, когда та пыталась поздравить девочку.

«Бари слишком хотел ребенка, говорил мне, что я "хороший генетический материал". Ребенок был его конечной целью, дальше всё очень просто — утилизация неудобной женщины», — заявила Арина.

В ответ на обвинения сын продюсера заявил СМИ, что жена якобы употребляет психоактивные вещества, что угрожает здоровью ребёнка. Арина это категорически отрицает, напоминая, что работает врачом и регулярно проходит медосмотры, включая нарколога и психиатра.

По словам женщины, в конце января она попала в больницу с сотрясением мозга, ссадинами и ушибами. Однако в возбуждении уголовного дела ей отказали из-за несвоевременной подачи документов. На это решение она подала жалобу.