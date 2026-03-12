Микки Рурк лишился жилья из-за долгов

Звезду фильма "Девять с половиной недель" Микки Рурка принудительно выселили из дома, в котором он проживал в последние годы. Такое решение принял Верховный суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

© Российская Газета

Как сообщает портал Comiс Book Movie, основанием для удовлетворения иска стал тот факт, что 73-летний актер проигнорировал поданную против него жалобу и не явился в здание суда.

Договор об аренде был полностью аннулирован. Жилье вернулось в распоряжение к законному владельцу, которому Рурк задолжал 59 тысяч долларов.

В начале 2026 года подруга актера Лия-Джоэль Джонс обратилась к его поклонникам на платформе GoFoundMe, попросив помочь "Рестлеру" выплатить долг за аренду. Таким образом удалось собрать около 100 тысяч долларов.

Узнав о сборе, Рурк назвал его "унизительным и постыдным" и заявил, что никогда не стал бы просить милостыню. Деньги были возвращены владельцам.

В беседе с Daily Mail менеджер актера Кимберли Хайнс сообщала, что несмотря на обилие предложений, Рурк стремится к гонорарам уровня звезд первой величины и не будет работать меньше, чем за 200 тысяч долларов в день.

Другой собеседник издания отметил, что у него "есть возможности зарабатывать значительные суммы денег, но он тратит их слишком быстро".

В настоящий момент лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA живет в одном из отелей Западного Голливуда.