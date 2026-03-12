Слепаков* описал статус иноагента неприличным анекдотом

Юморист Семен Слепаков* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) описал статус иностранного агента неприличным анекдотом о волке и зайце. Он прозвучал в интервью журналистке Елизавете Осетинской* (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), запись их разговора доступна на YouTube.

Осетинская спросила, влияет ли статус иноагента на жизнь Слепакова. В ответ юморист рассказал журналистке анекдот о волке, который вступал в интимные отношения с зайцем без его согласия.

«И заяц пожаловался медведю. Медведь их обоих вызвал и говорит: "(...) Давайте какой-то компромисс найдем. Давайте у вас все будет раз в неделю происходить". Приходит волк к зайцу в понедельник, все у них произошло, они руки пожали. Потом волк во вторник приходит, говорит: "Заяц, слушай, я подумал, давай мы сегодня опять, а потом ты меня уже две недели не увидишь. Заяц такой: "Ну, две недели... в принципе, нормально". Волк приходит в среду и говорит: "Ты, заяц, главное, в блокнот записывай". Дальше его медведь встретил через месяц, говорит: "Ну как дела?" Заяц такой: "Слушай, ну трахают так же, но только писанины прибавилось"», — улыбнулся юморист.

Слепаков объяснил, что теперь ему приходится подавать отчеты о своих доходах, однако больше никаких изменений в его жизни из-за статуса иноагента не произошло.

Уехавший в Израиль Слепаков* раскрыл связанную с эмиграцией сложность

Ранее юморист раскрыл результаты ДНК-теста. Слепаков заявил, что на 100 процентов еврей.