Уехавший из России блогер-иноагент не захотел плохо говорить о Собчак

Блогер Александр Макашенец (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, заявил, что не хочет плохо говорить о журналистке и телеведущей Ксении Собчак. В этом он признался в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Дудь спросил у Макашенца, что он думает о Собчак.

«С Ксенией Собчак я работал. Поэтому я стараюсь подбирать выражения, не ухожу в строгую критику. Это моя принципиальная позиция, этическая. (...) Не говорить плохо про бывших», — заявил он.

Он также назвал Собчак талантливым журналистом.

Ранее популярный блогер Илья Шабельников, известный как Сатир, признался, что давно влюблен в Собчак. Он также в шутку заявил, что хотел бы поцеловать каблук телеведущей.

До этого Собчак пожаловалась на интеллектуальное одиночество. По словам журналистки, она не может пообщаться с кем-либо на равных.