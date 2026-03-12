Волочкова рассказала об отношениях с Керимовым и назвала его патриотом
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих романтических отношениях с известным бизнесменом Сулейманом Керимовым, который празднует свой день рождения. Ее слова передает портал Super.
Бывшая прима Большого театра отметила, что их с Керимовым связывают три года любви с лучшим человеком на свете, воспоминания о котором она «бережет в сердце и душе».
Ранее Волочкова высказалась в защиту певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) после скандального концерта в Пензе, на котором артистка якобы вышла на сцену пьяной. Она назвала хейтеров кончеными людьми.