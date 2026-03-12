Уехавший в Израиль Слепаков* раскрыл связанную с эмиграцией сложность

Юморист Семен Слепаков* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший жить в Израиль, раскрыл сложность, связанную с эмиграцией. О ней он высказался в интервью журналистке Елизавете Осетинской* (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Слепаков заявил, что ему стало труднее шутить о России после отъезда.

«Очень много тем автоматически отсекаются, когда ты перестаешь жить в стране. Если ты находишься внутри, ты можешь реагировать на какие-то штуки, которые происходят внутри, не обижая тех, кто находится внутри. Но когда ты извне начинаешь над этим шутить, то выглядишь немножко кринжово», — порассуждал Слепаков, назвав написание шуток о России сложной задачей.

Он также признался, что радуется, если у него получается создавать юмористические номера, которые могли бы понять в России.

Ранее Слепаков пожаловался на неопределенность во время жизни в Израиле. Юморист заявил, что после эмиграции еще меньше стал понимать, к чему стремится в жизни.