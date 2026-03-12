$79.0791.39

Певица Катя Лель призналась, что у нее есть тайный дар целительства

Газета.Ru

Певица Катя Лель заявила, что у нее есть сверхспособности, которые помогают ей защищать себя от дурного глаза или противостоять любой злой энергии. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.

Катя Лель заявила, что обладает сверхспособностями
© Газета.Ru

Лель поделилась, что предпочитала скрывать свой дар до тех пор, пока к ней не начали обращаться за помощью.

«Кому-то помогла избавиться от головной боли, у кого-то прекратилась бессонница после взаимодействия со мной. По этой причине могу сказать, что мне никакие атрибуты и защиты не нужны, потому что я и так под защитой», — сказала артистка.

Певица придерживается мнения, что сверхъестественные способности помогают ей защищаться от жизненных трудностей и с легкостью преодолевать даже самые сложные испытания.

В феврале Катя Лель рассказала о предчувствии будущей встречи с инопланетянами. По мнению артистки, человечество «подготавливают» к мягкому пониманию, что люди не единственные во Вселенной и рядом есть кто-то еще. Певица также предупредила, что не нужно воспринимать это с агрессией или страхом.