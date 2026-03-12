Живущий в Израиле Слепаков* заявил о нежелании терять аудиторию в России

Юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Израиле, признался в нежелании терять аудиторию в России. Об этом он рассказал в интервью журналистке Елизавете Осетинской (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Слепаков заявил, что ему хотелось бы, чтобы его юмор понимали в России.

«Совершенно не хочется терять ту аудиторию, которая находится в России (...) Я считаю, что там есть большое количество хороших, симпатичных людей, которые нуждаются в том, чтобы посмеяться», — порассуждал комик.

Юморист также добавил, что своими шутками не стремится обидеть жителей России.

Ранее Слепаков заявил, что жители Израиля часто ругаются и обманывают друг друга. При этом он назвал израильтян сплоченными и отметил, что учится у них этому качеству.