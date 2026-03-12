СМИ: Пугачева не выходит на прогулку без трости

Певица Алла Пугачева не выходит на прогулку без трости. Как сообщает «КП», об этом рассказала жительница Кипра, которая заметила знаменитость на улице.

По словам женщины, она заметила Пугачеву вместе с супругом, комиком Максимом Галкиным* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Артистка не отказала поклоннице в снимке — певица позирует с улыбкой на исхудавшем лице, опираясь на трость с позолотой. Рядом с ней стоит Галкин*, который держит в руках охапку желтых тюльпанов. Артист не улыбался, выглядел хмурым и уставшим.

Отмечается, что Пугачева была одета в розовый свитер, разноцветный бомбер, голубые джинсы и серебристые кроссовки. Галкин* был в спортивных штанах и кофте.

Ранее представительница Пугачевой допустила, что артистка может приехать в Россию в 2026 году. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов предполагал, что певица может посетить Россию уже весной.

