Арсений Бородин рассказал о необычной просьбе Филиппа Киркорова

Экс-солист группы «Челси» Арсений Бородин поделился забавной историей из начала своей карьеры — она связана с необычном просьбой Филиппа Киркорова. Об этом артист рассказал в интервью WomanHit.

© Super.ru

По словам Бородина, на тот момент ему было всего 18 лет. Он только начинал путь и ездил с гастролями за границу. Когда Киркоров узнал, что Арсений с группой отправляется в США, он попросил молодого артиста привезти дефицитную для России модель смартфона.

«И вдруг позвонил Филипп, попросил привезти ему этот смартфон. А это были времена, когда iPhone нужно было привязывать к паспорту и сразу сим-карту оформлять. Мне было 18 лет, я очень хорошо следил за всеми техническими тенденциями и не понимал, зачем ему нужен телефон, который в России не работает», — вспомнил певец.

В итоге Бородин с командой привлекли местного русскоязычного жителя с американским паспортом, чтобы оформить сим-карту. Позже выяснилось, что у Киркорова был программист, который сумел сделать так, чтобы телефон работал в России.

К слову, в том же интервью Бородин раскрыл личность возлюбленной. Артист рассказал, что его девушка не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, и его это радует.

Читайте также: Арсений Бородин признался, что перенёс сердечный приступ в 24 года из-за проблем с алкоголем