Аврора Киба назвала причины расставания с Лепсом

20-летняя Аврора Киба раскрыла причины расставания с 62-летним Григорием Лепсом.

По ее словам, они с Лепсом не сошлись в ритмах, несмотря на то, что чувства между ними были, пишет журнал Super.

«Ладно, надо признаться: контракт был. У нас с Гришкой просто полная совместимость по крови. Он просто попросил меня ходить рядом и быть его донором в случае чего», — пошутила Киба, перечислив версии разрыва.

Однако затем она назвала главную причину расставания. По словам Авроры, даже при наличии чувств люди не всегда могут построить счастливые отношения, если не совпадают образы жизни, принципы и семейные ценности. Именно это, по её мнению, и произошло в случае с Лепсом.

О расставании пары стало известно в январе, хотя их знакомые говорят, что они разошлись еще в декабре. Лепс признался, что набедокурил в отношениях, при этом Аврора, по его словам, была хорошей. Однако перевоспитывать его уже поздно.