Волочкова назвала хейтеров Славы кончеными людьми

Балерина Анастасия Волочкова высказалась в защиту певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) после скандального концерта в Пензе, на котором артистка якобы вышла на сцену пьяной. Ее слова передает Общественная служба новостей.

Танцовщица напомнила, что ее много раз обвиняли в выходе на сцену в нетрезвом виде. Она посоветовала людям, критикующим артистов, попробовать повторить их «сумасшедший ритм жизни». Волочкова подчеркнула, что зрители не подозревают, как тяжело артистам, которым не чужды обычные человеческие проблемы.

«Хейтеры — это конченые люди без сострадания и чувств, но их высшие силы еще накажут за грязь, которую они льют на артистов», — заключила балерина.

Ранее Слава приняла решение отменить концертный тур по стране после скандального инцидента на своем шоу в Пензе 1 марта. Планировалось, что юбилейный тур певицы охватит Миасс, Оренбург, Самару, Казань, Челябинск, Екатеринбург, Курган, Орел, Воронеж и другие города. Финалом гастролей по стране должно было стать выступление в Москве.