Пенкин вспомнил, как работал дворником и подметал двор с внуком Брежнева

Певец Сергей Пенкин вспомнил, как работал дворником ради прописки в Москве и одновременно общался с «золотой молодежью». Об этом сообщает «КП».

Пенкин напомнил, что пытался поступить в Музыкальное училище имени Гнесиных 11 раз и смог добиться зачисления лишь в 1986 году. Для этого ему требовалась московская прописка, ради которой будущий артист устроился дворником. Благодаря работе он получил и комнату в коммуналке.

«Это был очень долгий путь. Утром я чистил снег или подметал, в 9 утра шел учиться в Гнесинку, а вечером работал в варьете в самых дорогих и фешенебельных ресторанах Москвы», — рассказал он.

Он отметил, что устроиться в варьете ему помогла педагог из Гнесинки Наталья Адрианова. При этом в его комнате собиралась «золотая молодежь» тех времен — у него бывали и композитор Александр Градский, и певица Жанна Агузарова. Кроме того, порой друзья помогали ему подметать двор — например, внук Леонида Брежнева Андрей, режиссер Егор Кончаловский, актер Степан Михалков.